Пенсионерка поставила на место лидера партии Зеленского: видео

В воскресенье, 21 июля, во время голосования на избирательном участке у лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова возник спор с пожилой женщиной.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ
Об этом сообщает "24 канал".
Пенсионерка подошла к главе партии Зеленского и заявила, что политсила подыгрывает в своей политике России. На это Разумков ответил женщине, что политическая сила подыгрывает только интересам государства.
"Мы даже не подыгрываем, а работаем на благо граждан", - уточнил политик.
Женщина все равно продолжила обвинять Разумкова.
"Вы подыгрываете Путину! Особенно - вы! Вы на тех выборах сыграли очень важную роль!" – крикнула женщина главе СН.
На это политик ответил, что надеется, что ему на этот раз тоже удастся сыграть важную роль.
"Политика - это не игра! А вы играете!", - высказалась пенсионерка.
Как сообщал "Апостроф", ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях до тех пор, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.