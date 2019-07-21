Пенсионерка поставила на место лидера партии Зеленского: видео

В воскресенье, 21 июля, во время голосования на избирательном участке у лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова возник спор с пожилой женщиной.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает "24 канал".

Пенсионерка подошла к главе партии Зеленского и заявила, что политсила подыгрывает в своей политике России. На это Разумков ответил женщине, что политическая сила подыгрывает только интересам государства.

"Мы даже не подыгрываем, а работаем на благо граждан", - уточнил политик.

Женщина все равно продолжила обвинять Разумкова.

"Вы подыгрываете Путину! Особенно - вы! Вы на тех выборах сыграли очень важную роль!" – крикнула женщина главе СН.

На это политик ответил, что надеется, что ему на этот раз тоже удастся сыграть важную роль.

"Политика - это не игра! А вы играете!", - высказалась пенсионерка.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях до тех пор, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.