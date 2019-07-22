Победу хотят украсть: у Вакарчука сделали заявление о фальсификации выборов

Партия "Голос" заявила о фальсификации выборов на 118 избирательном округе во Львове, где ее представитель Галина Васильченко якобы проигрывает нардепу от БПП Богдану Дубневичу.

Как говорится в заявлении политсилы, результаты экзит-пола, проведенного социологическим агентством ФАМА, показали победу Васильченко над Дубневичем с результатом 36,3% против 22,9%. Кроме того параллельный подсчет голосов, который проводился партией, также показывал победу представительницы "Голоса" с преимуществом в 1500 голосов

Зато, с 22:00 21 июля, когда на сайте ЦИК появились первые данные из округа, Дубневич лидирует на 3%. Прежде всего это произошло в связи с тем, что в ЦИК в первую очередь поступили данные с участков, на которых победил именно Дубневич.

Кроме того, в вечернее время наблюдатели "Голоса" заметили аномальный рост явки избирателей в сельских участках, которая местами достигала 90%, в то время как общая явка по Львовской области составила 53,42%.

Далее, по информации партии, с 2 ночи началось искусственное затягивание работы отдельных УИК на которых победила именно Васильченко. Также окружной избирком дополнительно направляет на уточнение протоколы тех УИК, где выигрывает Васильченко, ссылаясь на "технические основания".

В партии считают, что ситуация в округе уже стала крайне угрожающей.

"Считаем, что уже осуществляется сценарий похищения победы у кандидата политической партии "Голос" в избирательном округе № 118. Есть в все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", - сказал лидер политсилы Святослав Вакарчук.

В связи с ситуацией партия просит ЦИК и правоохранительные органы обеспечить честный подсчет голосов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на округ под Житомиром для обеспечения правопорядка отправили спецназ .