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"Бедная" Надя: в сети обсуждают запрет Савченко отправиться в тур по оккупированному Донбассу

пятница, 12 июля 2019, 14:29
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Служба безопасности Украины не предоставила разрешение народному депутату Украины Надежде Савченко посетить территории оккупированного российскими боевиками Донбасса.

Об этом сообщает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не предоставила разрешение на пересечение "линии разграничения" поклонницы сюрреализма и террористов - Надежды Савченко", - написал он.

Отмечают, что нардеп собиралась ехать на Донбасс, чтобы агитировать за свою партию "Громадсько-політична платформа Надії Савченко". Ей нужны были два пропуска, которые выдали в ООС, однако СБУ приняла другое решение.

Пользователи сети бурно отреагировали на данную информацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Надежда Савченко появилась в Раде с гранатом.

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