"Бедная" Надя: в сети обсуждают запрет Савченко отправиться в тур по оккупированному Донбассу

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение народному депутату Украины Надежде Савченко посетить территории оккупированного российскими боевиками Донбасса.

Об этом сообщает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не предоставила разрешение на пересечение "линии разграничения" поклонницы сюрреализма и террористов - Надежды Савченко", - написал он.

Отмечают, что нардеп собиралась ехать на Донбасс, чтобы агитировать за свою партию "Громадсько-політична платформа Надії Савченко". Ей нужны были два пропуска, которые выдали в ООС, однако СБУ приняла другое решение.

Пользователи сети бурно отреагировали на данную информацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Надежда Савченко появилась в Раде с гранатом.