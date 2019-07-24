Зеленский отличился "вежливостью" в общении с журналистом

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию из-за диалога с журналистом, назвав его мальчиком.

Диалог с президентом описал журналист Михаил Ткач в Twitter.

"Только что в офисе президента: Зеленский: Где этот мальчик? Я: Я журналист, а не мальчик. Зеленский: А журналист что не может быть парнем? Я: Парнем может. Мальчиком - нет. Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться? Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине заметили в продаже бюсты Зеленского.

Кроме того, Зеленский не смог выговорить "сложное" слово на заседании нацсовета.

Также украинцев впечатлила идея президента Владимира Зеленского по отмене коммунальных платежей для пенсионеров.