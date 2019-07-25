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Зеленский тайно встречался с известным олигархом: в сеть попало интересное видео

четверг, 25 июля 2019, 22:15
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Президент Украины Владимир Зеленский тайно встречался с известным украинским олигархом Виктором Пинчуком.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".

Так, 28 мая возле Администрации президента заметили авто сопровождения второго президента Украины Леонида Кучмы и авто охраны его зятя Виктора Пинчука.

31 мая там же были зафиксированы авто сопровождения Пинчука и машина олигарха.

Отмечается, что Пинчук также проводил неафишируемые встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский пообещал, что трое украинских олигархов – Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук - вложат свои деньги в восстановление разрушенного оккупантами Донбасса.

Ранее стало известно, как пьяные Коломойский и Зеленский звонили Святославу Вакарчуку.

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