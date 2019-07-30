Порошенко и Аваков обменялись серьезными обвинениями

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на внеочередных парламентских выборах против его политической силы "работала" полиция.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, наподобие Шария, организованные изнутри страны", – заявил Порошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на обвинения бывшего президента. Он опубликовал в Facebook пост, в котором прямо обвинил Порошенко во лжи, в том, что он "душил ростки надежд в 2014", и в том, что большинство позитивного в годы после Майдана происходило в стране "не благодаря ему, а вопреки".

"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает! Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку", – пишет Аваков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 июля экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.