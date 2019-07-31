"Слуг народа" в Трускавце "застукали" за странным занятием: опубликовано видео

Среди упражнений, которые используются в обучении будущих нардепов от "Слуги народа" во время тренинга в Трускавце, встречаются и довольно необычные.

Соответствующее видео опубликовал один из участников тренинга в Facebook.

На записи будущие члены парламента все вместе прыгают на одной ноге.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, как ранее сообщалось, бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн гривен.

Подробнее о тренинге в Трускавце читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.