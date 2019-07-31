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​Зеленского и его "слуг народа" высмеяли в метком комиксе

среда, 31 июля 2019, 09:39
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Политику президента Владимира Зеленского и его команды изобразили в саркастической картинке.

Комикс опубликовало в Facebook сообщество "Баба і кіт".

На картинке изображены члены партии "Слуга народа", которые придумывают "новые решения".

Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.

"Вот так! комикс документальный", "Сейчас период популизма и для них это просто игра", "Сколько еще можно смеяться с простого, нищего народа?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в курортном городе Трускавец продолжается недельный тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа": в сети также продолжают появляться новые шутки и фотожабы. В частности, новой темой для юмора от пользователей стало фото известного актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова.

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