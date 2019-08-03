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Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом

суббота, 03 августа 2019, 18:30
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре.

Об этом Зеленский рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу, 3 августа, в Трускавце.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - отметил он.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).

В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.

А 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский провел разговор с Трампом.

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