Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре.

Об этом Зеленский рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу, 3 августа, в Трускавце.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - отметил он.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).

В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.

А 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский провел разговор с Трампом.