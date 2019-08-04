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Дама с горностаем: сеть взорвала меткая фотожаба на Богдана с Зеленским

воскресенье, 04 августа 2019, 12:49
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Украинцы продолжают высмеивать тесную дружбу главы офиса президента Андрея Богдана и президента Украины Владимира Зеленского.

На этот раз сеть разорвала очередная фотожаба на Богдана, прототипом для которой стала картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". В сети тут же стали комментировать новый "шедевр".

Отметим, что, по мнению многих исследователей, "Дама с горностаем - это портрет Чечилии Галлерани — любовницы Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского.

Стоит отметить, что глава Офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, уже давно стал объектом шуток со стороны пользователей украинского сегмента интернета. В частности, многие замечают, что Зеленский не часто появляется на публике без компании Богдана, некоторые даже дошли до того, чтобы называть главу ОП "настоящей первой леди".

Также появилась фотожаба на визит Зеленского и Богдана в Одессу.

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