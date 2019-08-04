Можете споткнуться и упасть: Богдан странно ответил на вопрос о его увольнении, видео

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан странно прокомментировал свое заявление об отставке и намекнул на свое отношение к журналистам.

Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".

Между прочим, Богдан, обнимая журналистку, намекнул на то, что, принимая у него комментарий во время ходьбы, она может "споткнуться и упасть".

"Я просто буду идти, и вы можете упасть, споткнуться, в таком случае я имел бы возможность вас сразу подхватить, чтобы вы не упали...", - пояснил руководитель Офиса.

Отвечая на вопрос о своей отставке Богдан заявил, что это не шутка.

"Это не шутка. Я действительно подписал заявление. В данном случае, это мой шаг по отношению к своему руководству. И к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - отметил он.

Напомним, фотографию заявления об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана разослал журналистам, по некоторым данным, его заместитель - Кирилл Тимошенко.

О путанице с увольнением Богдана и других непонятных действиях "слуг народа" читайте в материале "Апострофа": Шутовство на высшем уровне: как Украина превращается в государство клоунов и шутов.