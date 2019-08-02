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Похоже на шутку: у Зеленского указали важную деталь в "отставке" Богдана

пятница, 02 августа 2019, 07:31
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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что ему ничего не известно о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - прокомментировал слухи Разумков.

Один из избранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - отметил он.

Отметим, что в заявлении Богдана написано: "уволить по собственному желанию с момента желания". В сети также с сомнением отнеслись к заявлению из-за этой шуточной фразы.

Кроме этого "уткой" назвал отставку Богдана нардеп Мустафа Найем.

Также информацию ранее прокомментировал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, назвав ее фейком.

Напомним, 1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке Богдана. Но позже опубликовали документ, где говорится, что это неправда.

Как сообщал "Апостроф", в интернете нахлынула волна обсуждений и юмора по поводу якобы отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

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