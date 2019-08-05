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Источник назвал вероятные даты встречи Зеленского и Трампа

понедельник, 05 августа 2019, 10:22
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Встреча лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится с 24 по 28 сентября.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники.

Главы государств встретятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке.

"Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - рассказал собеседник.

По его словам, подготовительный процесс уже запущен, и обе администрации заинтересованы во встрече, которая состоится через почти два месяца.

Главными темами для обсуждений, по словам источника, станут продолжение американской военной и экономической поддержки Украины и согласование позиций Украины и США вокруг проблемы налаживания европейско-российских отношений.

В первом случае Зеленский обсудит с Трампом поставки оружия США в Украину и расширение военного аспекта взаимоотношений.

По второму вопросу - украинский президент обсудит вопросы "Северного потока". Он не скрывает своих намерений переложить проблему на американские плечи.

"Единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - заявил президент еще 6 июля во время рабочей поездки во Львовскую область.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса".

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