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У Зеленского интересно высказались росСМИ о будущем Крыма и Донбасса

понедельник, 05 августа 2019, 07:39
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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал российским СМИ, что Украина хочет мира на Донбассе и вернуть Крым.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - отметил политик в интервью.

На это российские журналисты сказали, что здесь необходимы компромиссы.

"Особый статус для Донбасса, о котором столько спорят и говорят, он насколько реален? Это ведь как раз законодательная часть", - спросили в СМИ.

"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - ответил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", по словам военного эксперта Алексея Арестовича, Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии. В частности, он рассказал о перспективах мира на Донбассе и будущем Украины.

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