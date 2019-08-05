Зеленский собрался с официальным визитом в Турцию: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Турцию и проведет переговоры с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Зеленский прибудет в столицу Анкару 7 августа и пробудет в Турции до следующего дня - 8 августа. За это время он проведет переговоры с президентом Турции, а также встретится с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Также украинский лидер посетит и Стамбул, где встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп, вероятнее всего, встретятся в Нью-Йорке с 24 по 28 сентября. Там в это время будет проходить 74-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.