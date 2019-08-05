США ведут свою игру: озвучен интересный прогноз по встрече Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом не сможет предложить ему никаких "новых" инициатив, поскольку Штаты уже ведут борьбу с российским газопроводом "Северный поток 2" и об идее расширения нормандского формата они знают.

Об этом говорится в материале "Апострофа": "О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса".

Эксперты, в частности, считают, что окружение Зеленского и новая украинская власть ничем не может помочь американцам в блокировании нового российского газопровода в Европу.

"Северный поток" - это один из немногих вопросов, где совпадают стратегические интересы Украины и США. Непонятно, что может Украина предложить американцам, для препятствования строительству мы ничего не делаем - только призываем других. Поэтому поднять вопрос на встрече можно будет, но содержания будет мало. Американцы ведут свою игру, а мы можем только наблюдать", - отметил военный дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

Инициатива по расширению нормандского формата путем привлечения США и Великобритании также сомнительна, ведь в Вашингтоне знают о ней давно и никаких шагов навстречу не делают. В свою очередь украинская сторона реализацию этой инициативы никак не подготовила.

"Международная дипломатия предполагает определенный механизм в реализации таких инициатив... Сначала должны состояться консультации на уровне экспертов. Нужен "дипломатический зондаж", чтобы идея не звучала как декларация, за которой ничего не стоит. Для таких инициатив нужна серьезная предварительная работа, и выносить ее на встречу двух президентов можно будет только тогда, когда предварительно будут четкие позитивные сигналы из Вашингтона", - добавил он.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко заявил, что в случае поднятия вопроса о расширении международного формата договоренностей по Донбассу, президент Зеленский лишь постарается выполнить обещание перед избирателями, и никакого положительного эффекта при этом не добьется.

"Инициатива по расширению нормандского формата может прозвучать на переговорах Трампа и Зеленского. Это не будет признаком не нового плана, а скорее, его отсутствия… Мы еще ничего не слышали от команды Зеленского. Поэтому на переговорах с Трампом этот вопрос вполне может быть поднят", - считает эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр раскрыл истинное отношение президента США Дональда Трампа к Украине. По его словам, американский лидер желает добиться мира в Украине или хотя бы сохранить статус-кво, чтобы не растерять собственного рейтинга из-за новой войны.