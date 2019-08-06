Досрочные выборы в Верховную Раду были лишены смысла - Ольга Айвазовская

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА ОЛЬГА АЙВАЗОВСКАЯ считает, что досрочные парламентские выборы были бессодержательными и неконкурентными. Но одновременно этот избирательный процесс изменил критерии оценки кандидатов избирателями. О том, можно ли назвать досрочные парламентские выборы честными и свободными, и почему следующие могут пройти с нарушениями и фальсификациями, Айвазовская рассказала в интервью "Апострофу".

- Гражданская сеть ОПОРА активно наблюдала за досрочными парламентскими выборами. Интересно, как вы лично их оцениваете?

- Оценивать парламентские выборы весьма непросто. Потому что они включают в себя две кампании: национальную и 199 мажоритарных, каждая из которых - уникальна. Уникальность кампании была в том, что она оказалась одновременно конкурентной и неконкурентной.

Выборы и их результаты в целом продемонстрировали запрос общества на обновление элит, что позволило зайти в парламент большому количеству новых политических деятелей. Парламент обновился на 80,4%, также он стал младше - на 7,5 лет. Средний возраст народного депутата 9 созыва составляет 41 год, возраст для мировой политики крайне юный. Почти вдвое увеличилось количество женщин в Верховной Раде. Они оказались в списках партий не только как украшение первой пятерки, как это происходило до 2012 года включительно, но и смогли победить в округах, где общество продемонстрировало, что уже готово голосовать за женщин.

Кроме этого, 5966 кандидатов как отдельных игроков, инвестированные в кампанию ресурсы, агитация всеми средствами и способами и стремление коммуницировать с избирателями напрямую способствовало тому, что граждане имели целый спектр политических предложений.

Неконкурентность заключалась в том, что высокий рейтинг партии власти "Слуги народа" привел к предсказуемости волеизъявления. Рейтинги колебались, как погода летом, но средняя температура прогнозировалось высокой.

- Можно ли говорить, что другие партии не вкладывали ресурсы в проведение кампаний, понимая, что по сравнению с "Слугой народа" у них все равно шансов мало?

- Если говорить о деньгах, то сейчас их сложно посчитать полноценно. Финальные отчеты расходов кампаний будут несколько позже.

Но мы можем утверждать, что более половины партий организовали насыщенную кампанию, в том числе на местах. По крайней мере, из 22-х, которые зарегистрировались и попали в бюллетень, по нашим подсчетам активную кампанию вели 13. Это была наружная реклама, работа со СМИ, непосредственная коммуникация с избирателями, агитация в соцсетях и системные публичные мероприятия в большинстве регионов Украины.

- Какое место на этих выборах занимали социальные сети?

- Социальные сети мы исследовали отдельно. В частности, Facebook, который открыл информацию о том, кто оплачивает рекламу постов, сколько это стоит и на какую аудиторию они нацелены. Активность в соцсетях несколько отличалась, по сравнению с реальным измерением. Интересно исследовать даже региональную составляющую: на какие регионы ориентировалась партия, куда она инвестировала средства, на какие группы. Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила партия "Голос". Наверное, они решили, что там их аудитория. А партия "Слуга народа" больше работала с Instagram.

Айвазовская: "Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила партия "Голос"" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Сколько стоила реклама, мы не можем проверить, потому что, несмотря на общих владельцев, эти две сети имеют различные правила распространения политической рекламы.

В "Европейской солидарности" не таргетировали рекламу на малые группы. То есть их посты в Facebook распространялись на большие регионы и большое количество избирателей. А в "Оппозиционном блоке" или "Оппозиционной платформе - За жизнь" в некоторых регионах вообще не рекламировали свои посты. В промежуточных отчетах партий по состоянию на 15 июля были в 9 раз занижены расходы на эту рекламу, по сравнению с реальными, которые можно легко получить из официальных источников администрации соцсети Facebook.

- Эти выборы можно назвать демократичными и справедливыми?

- По международным стандартам есть две рамки оценки выборов: честные и свободные. Свободные - те, где было обеспечено формирование политической воли без давления, угроз, запугивания, подкупа, где было реализовано свободу слова и выражение позиции. Честные - в первую очередь, когда результаты выборов соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Поэтому, в целом выборы были свободными, хотя мы имеем системные проблемы с владельцами медиа-холдингов и телеканалов, которые влияют на редакционную политику, и часто это приводит к искажению политической реальности в стране.

По честности, то мы провели параллельный подсчет голосов, результаты которого объявили 22 июля, и не сомневаемся, что в целом он соответствует волеизъявлению. Хотя проблемы на отдельных округах были, как и процедурные нарушения во время голосования.

- По вашему мнению, явка избирателей, которая составила 15 миллионов - это низкий показатель или для лета - это нормально?

- Это вообще очень неплохая явка. Она гораздо оптимистичнее выглядела, чем ожидалось. Даже я прогнозировала несколько ниже. Потому что это уникальные внеочередные выборы, которые впервые проходили на национальном летом.

Вообще, такая явка присуща европейским странам, где нет процедуры досрочного голосования. В тех странах, где существует такая процедура, явка высокая за счет того, что люди могут голосовать за неделю до выборов через почту, интернет или непосредственно на участках. То есть на голосование определен не один день.

- Можно ли уже сейчас сказать, что действительно интересовало избирателей в этой кампании?

- Я думаю, что у общества появился запрос на содержание. Но он еще не материализован. То есть кандидаты в мажоритарных округах начали друг друга приглашать на дебаты, которые стали популярными после президентских выборов. Скорее всего, часть избирателей начала обращать внимание, насколько политик готов быть публичным.

Айвазовская: " У общества появился запрос на содержание, но он еще не материализован" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Но я не могу утверждать, что избирателей интересовали такие вещи, как биографии кандидатов, опыт. Наоборот, это декапитализировалось. Потому что в обществе есть такое ощущение, частично подтвержденное выборами и социологией, что обновление не может происходить за счет профессиональных кадров. Оно должно быть с нуля. Поэтому избиратели вообще не принимали решения относительно кандидатов на основе опыта или профессиональных навыков. Это был тотальный запрос на обновление, который пока не имеет качественных признаков, только - количественные.

- Программа партии и кандидата также не интересовала избирателей? Но можно говорить, что она уходит в прошлое?

- Конечно, избиратели не читают программы на сайте ЦИК. Но программа должна быть просто, как вектор для позиционирования. Избиратели могут не читать программу детально. Тем не менее она нужна для того, чтобы отличить, какая позиция партии во внешней политике, по Донбассу, России, по определенным экономическим вопросам. И здесь большая роль возлагается и на медиа, которые должны доносить информацию относительно этих позиций. Иначе избиратели вообще не будут понимать, за какой вектор они голосуют. Особенно если спикеры будущих фракций, расходятся в своих публичных заявлениях.

Поэтому программа для нас - это, как минимум, официальная позиция партии или кандидата. Но в первую очередь - партии, выражение ее идентичности. Программы кандидатов в мажоритарных округах, действительно, не имели никакого смысла.

- Как бы вы описали эту кампанию?

- Для меня выборы были быстрыми и определенным образом - бессмысленные.

- Эти досрочные парламентские выборы смогли уничтожить такие понятия, как подкуп избирателей и фальсификации?

- Я глубоко убеждена в том, что нет никаких неотвратимых изменений. Это самообман. Если в обществе прогресс в части честных и свободных выборов, это не значит, что следующий избирательный цикл не будет кардинально другим. У нас все определяется через политическую целесообразность. Когда, например, есть огромный разрыв между кандидатами, нет никакой целесообразности сфальсифицировать результаты. Когда же достаточно ресурсов для проведения кампаний даже за счет соцсетей, чтобы дойти до своего избирателя, нет нужды покупать телеканалы.

Айвазовская: "Когда есть огромный разрыв между кандидатами, нет никакой целесообразности фальсифицировать результаты" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Но мы не можем спрогнозировать, что будет в 2023 году, когда должны состояться следующие очередные парламентские выборы. На тот момент политическая целесообразность может быть другой. Вопрос в том, насколько институты, в которых нет конфликта интересов с предвыборными интересами, будут способны влиять: неправительственный сектор, медиа, ЦИК и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

- Какие чаще всего фальсификации, подкупы или другие нарушения наблюдались на этих выборах?

- Мы зафиксировали 1945 нарушений до дня голосования. Из 1945 более 1700 - были нарушения правил предвыборной агитации.

Также мы делали рейтинг нарушений. И на этих выборах на первое место не выходили подкуп избирателей или использование админресурса - это хорошая оценка. Нарушений с признаками подкупа мы зафиксировали более 200, хотя все они касались неденежного подкупа, а с админресурсом - 44 факта. Речь идет о товарах, услугах, лотереях, ярмарках, подарках, благотворительности. Но это не были деньги. Если деньги имели место, то есть большое сомнение, что они были выплачены, хотя и планировалось. Например, прервать применение схем подкупа на Закарпатье, в Одесской и Черниговской областях удалось, только начав уголовные дела.

- То есть демократические и честные выборы в Украине становятся трендом?

- Мы к ним приходим, но они могут от нас "уйти", если их не защищать. Например, парламентские выборы 2006 года были очень чистые, качественные, демократические. Но в то же время параллельно организовывались местные выборы, когда мы выявляли факты фальсификаций и системных злоупотреблений. Но досрочные парламентские выборы в 2007 году были спокойными. А местные выборы в 2010 году вновь проводились с системными нарушениями, массив которых был настолько велик, что ОПОРА признала их недемократичными.

Поэтому никакого прогресса не может быть, пока этот прогресс не станет в историческом измерении однозначным. Если мы сможем сказать, что такого явления, как подкуп, у нас нет уже 20 лет, только тогда можно говорить о честных выборах как о тренде.

- Есть вероятность, что очередные местные выборы в 2020 году снова нам напомнят о нарушениях?

- К сожалению, да. Вообще журналисты и аналитики любят сравнивать большие выборы. Например, президентские и парламентские. Но есть выборы, которые сравнивать нельзя. И чем больше участников выборов, тем труднее сравнивать, или больше игроков, доля недобросовестных среди которых тоже пропорционально возрастает. На местных выборах в десятки раз больше кандидатов, и они всегда наиболее конфликтные. Так как участники между собой знакомы, все знают, кто с кем работает, какие технологии использует, кто с кем дружит. Особенно горячими бывают выборы в селах.

Айвазовская: "На местных выборах в десятки раз больше кандидатов, и они всегда наиболее конфликтные" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- По вашему мнению, какие есть плюсы и минусы того, что будущая коалиция будет состоять из одной фракции?

- Для начала нужно увидеть весь состав, включая руководящие органы фракций, желательно с руководителями комитетов. Потому что сейчас мы говорим о каких-то аморфных, или статистических вещах, например, сколько новых людей, сколько старых зашло в парламент, имеют ли они высшее образование, имеют ли они опыт работы в управленческой сфере, бизнесе. Важно, кто будет организовывать процесс и принимать решения. Без внутри-парламентской демократии парламент может стать лишь инструментом легитимизации чужих решений, а не центром выработки этих решений.

Большое количество депутатов одной фракции может быть большим плюсом, если будет внутри-парламентская демократия, и это абсолютное большинство позволит принимать решения, реализовывать реформы, менять законы, которые очень важны для общества. Или же это станет формальной законодательной ветвью власти, которая на самом деле будет просто давить на кнопки. Поэтому разрыв между положительным и отрицательным потенциалом настолько велик, что прогнозировать что-то конкретное пока невозможно.

- Сейчас проводится активная кампания против новых депутатов, у которых нет опыта законодательной работы. Бывшие нардепы запугивают, что из-за этого может прекратиться подготовка и принятие необходимых законов, ведь новые депутаты будут долго учиться. Как вы считаете, действительно ли отсутствие опыта сможет затормозить процесс?

- Во-первых, у парламентариев не одна функция, а несколько - законотворческая, контролирующая и коммуникационная (общение с избирателями). Законопроекты, откровенно говоря, в основном пишут не депутаты. Они определяют политическую рамку, каким образом должно происходить нормотворчество. А юристы, эксперты и помощники уже прописывают нормы. Но если нет видения политической рамки, ни один юрист не сможет написать качественный закон.

Во-вторых, анализируя списки партий, в парламенте будет достаточно юристов. Я не верю в коллапс, что парламент станет недееспособным и не сможет выработать ни один документ. Тем более, что 20% в новом парламенте уже были депутатами. Кроме того, новый парламент в первые месяцы работы может перерегистрировать важные законопроекты, которые не были приняты в прошлом созыве, и посвятить им время.

- Какие бы вы посоветовали новому парламенту принять первые законопроекты?

- Прежде всего, хочу сказать, что бюджет на 2020 год будет одним из топ-важных законопроектов, который должна принять Верховная Рада, и работать над его подготовкой нужно уже с сентября.

По моему мнению, новая Верховная Рада должна провести внутри-парламентскую реформу - вопрос изменений в закон о регламенте. Потому что у нас нет качественно прописанной позиции по коалиции, что и привело к внеочередным выборам - Конституционный суд признал, что нет правовой определенности в этом вопросе. Регламент - это закон, которым руководствуется весь парламент в течение своей каденции. Поэтому важно иметь эффективное законодательство о комитетах, об оппозиции, ее формировании. То есть парламент может начать с того, с чем он сам будет работать во всех сферах.

Айвазовская: "Новая Верховная Рада должна провести парламентскую реформу - вопрос изменений в закон о регламенте" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Если говорить о содержательных составляющих, мне бы не хотелось, чтобы парламентская реформа свелась к лишению депутатского мандата или процедуре отзыва депутата. Очевидно, что это будет использовано в первую очередь с популистской целью и целью удержания под контролем народных депутатов.

Ключевой задачей парламента является также избирательная реформа, шансы на которую исчезают по мере приближения любых выборов. Поэтому, если депутаты проигнорируют ее, будем и дальше проводить выборы по этому законодательству. У меня мало оптимизма, что президент подпишет Избирательный кодекс.

- И напоследок вопрос о досрочных местных выборах. Есть ли правовые основания у президента Владимира Зеленского и парламента их объявить?

- Парламент не объявляет национальные внеочередные местные выборы, а президент не может обращаться по этому поводу. Есть исчерпывающий перечень оснований, в связи с которыми объявляются внеочередные местные выборы, и это касается каждого уровня советов, каждого избранного главы отдельно. Нельзя одним обращением, используя действующую нормативно-правовую базу, объявить внеочередные выборы.

Я убеждена, что сейчас трогать Конституцию с целью легитимизации каких-то политических амбиций нельзя. Потому что любые внеочередные местные выборы сейчас не отменяют обязанность государства организовать очередные выборы в 2020 году. От них можно отказаться только путем внесения изменений в Конституцию в течение двух сессий в Верховной Раде. Иначе она перестанет быть Основным законом. То есть понятие очередных и внеочередных выборов, есть процесс децентрализации, который удастся и придется остановить внеочередными выборами. Не стоит с этим экспериментировать, когда следующие очередные выборы так близко.