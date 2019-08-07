Анкара заинтересована: названы ключевые направления сотрудничества Украины с Турцией

Украина может сотрудничать с Турцией по шести пунктам и противостоять России.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Самое главное направление, которое мы можем обсуждать с Турцией - это противостояние с Россией. Правда, у нас ограниченный инструментарий, но Анкара заинтересована в вопросе Крыма и защите крымских татар от нарушений их прав. Нам нужно добиваться, чтобы Турция осуждала такие действия России. Плюс надо обсуждать освобождения политических заключенных", - подчеркнул эксперт.

Вторым пунктом обсуждения с Анкарой Куса назвал торгово-экономическое сотрудничество.

"Во-вторых, это торгово-экономическое сотрудничество. Объемы двусторонней торговли у нас достигли 3,8 миллиардов долларов и могут быть еще большими", - отметил он.

Также эксперт указал и на третье направление - это инфраструктура.

"Турки заинтересованы в наших портах, они готовы вкладывать средства во многие проекты дорожной инфраструктуры", - подчеркнул Куса.

По его словам, четвертое - это двусторонние инвестиции. Они достаточно велики, но можно улучшить ситуацию.

"Пятое - это энергетика, в частности, здесь совпадают интересы относительно побережья Черного моря. Например, строительство LNG-терминалов для приема сжиженного газа с участием турецкого капитала. Это были украинские проекты, которые сложно реализовать без участия Анкары", - заявил эксперт по вопросам международной политики.

Шестым пунктом он указал сотрудничество в военно-промышленной сфере, где у Украины уже есть наработки.

"Украине было бы интересно закупать турецкое вооружение, например, новейшие беспилотники Bayraktar. А у нас есть достаточно кадров, научно-технического и человеческого ресурса, чтобы создавать совместное производство продуктов нового поколения. Главное - не лезть туда, где мы не нужны, особенно в региональную политику на Ближнем Востоке, в которую мы никогда нормально не умели играть", - подытожил Илия Куса.

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