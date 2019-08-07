Зеленский провел переговоры с президентом Франции: появились подробности

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу гибели украинских военных на Донбассе 6 августа.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Лидер Украины в разговоре отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет цель сорвать мирный процесс, начатый украинской стороной. Зеленский также рассказал Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на Донбассе, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное.

Кроме того, президент Украины сообщил о своем разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа. Он подчеркнул, что призвал его к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих действий, направленных на окончательное решение конфликта на востоке Украины.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли разговор Зеленского с Путиным о гибели морских пехотинцев на Донбассе.