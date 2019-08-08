Очень важный сигнал: эксперт объяснил, что означает визит Зеленского в Турцию

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Турцию говорит о том, что украинская политика является многовекторной и не сконцентрированной на сотрудничестве с США.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил руководитель "Центра антикризисных инициатив" Максим Глущенко.

"Он показал, что мы готовы сотрудничать не только с США, но и со странами, имеющими противоречия с Вашингтоном. Турция же для Украины может стать успешным партнером в разработке оборонно-промышленного комплекса", - считает эксперт.

По его словам, визит Зеленского в Турцию является очень важным, так как в последнее время местное руководство стало дрейфовать в сторону РФ.

"Поэтому необходимо удержать Турцию в пуле наших, пусть и ситуационных, но союзников по ряду вопросов. Наиболее важный из них - завершение войны и реинтеграция Донбасса, как первый шаг в выполнении обещаний нового президента Украины. И акцентирование Зеленским в своей речи внимания на вопросе возвращение из РФ моряков - явное тому подтверждение. Безусловно, каждый глава государства преследует свои интересы. Но просто строить догадки, как будут решаться оговоренные проблемы - дело неблагодарное. Думаю, вскоре станут ясны мотивы Анкары", - добавил Глущенко.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Отбить Турцию у России: чем важен визит Зеленского в Анкару.