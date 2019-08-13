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Зеленский упростил для россиян получение гражданства: что изменится и кого это коснется

вторник, 13 августа 2019, 12:50
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил предоставление гражданства Украины гражданам России.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 13 августа.

В документе говорится, что по упрощенной процедуре гражданство Украины могут получить "иностранцы и лица без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений".

В ближайшее время Кабинет министров Украины должен предоставить на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами.

Как сообщал "Апостроф", данный указ стал ответом на действия президента РФ Владимира Путина, который упростил получение российского паспорта для жителей оккупированного Донбасса.

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