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Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал

пятница, 16 августа 2019, 23:40
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Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак может быть освобожден, поскольку в документах прокуратуры и в вердикте суда была допущена ошибка.

Вчастности, после того, как председательствующая судья зачитала свой вердикт об аресте Грымчака на два месяца, его адвокат Татьяна Матяш обратила внимание, что в постановление суда говорится о Грымчаке Юрие Михайловиче, хотя ее подопечный – Юрий Николаевич.

Судья признала, что в текст закралась ошибка и пообещала ее исправить. Впрочем, адвокат отмечает, что если судья внесет изменения в уже подписанный документ – это будет должностным преступлением. Защитница Грымчака считает, что он должен быть освобожден, а суд должен провести новое заседание, чтобы принять новое постановление. Адвокат также заявила, что будет требовать отвода судьи.

В то же время сторона обвинения настаивает, что в документ закралась досадная ошибка, которая, впрочем, не меняет суть дела.

Судья ушла в совещательную комнату для принятия какого-то решения. Грымчака пока не арестовали. Позже сторона обвинения подала заявление суду об исправлении документа.

Обновлено. Матяш объяснила журналистам, что у суда есть 5 дней, чтобы провести новое заседание, на котором может быть принято повторное решение об аресте Грымчака. Решение будет принимать уже новый судья.

При этом сам Грымчак может быть освобожден около 20:30 17 августа, поскольку в это время истекает срок его задержания на 72 часа. Что будет с ним до этого времени, адвокат сказать затруднилась. Как отпустить, так и арестовать его пока не имеют права.

Смотрите полное видео из зала суда

Как сообщал "Апостроф", Грымчак был задержан вечером 14 августа. Его подозревают в попытки получения обманным путем 510 тысяч долларов. Кроме Грымчака также был задержан его помощник.

Подробности о задержании читайте в материале "Апострофа".

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