Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности

Деснянский районный суд в Чернигове принял решение об аресте заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом объявила председательствующая судья.

Срок ареста, как и просили прокуроры, составит 60 дней, до 13 октября 2019 года.

Грымчак может быть освобожден в случае, если за него будет заплачен залог в 6 миллионов гривен. Прокуроры просили 12 миллионов гривен.

Обновлено. При этом после зачитывания вердикта суда адвокат Грымчака заявила, что ее подопечный должен быть свободен, поскольку в тексте вердикта указан Грымчак Юрий Михайлович, а не Юрий Николаевич. Судья заявила о технической ошибке и заявила, что позже она будет исправлена.

Адвокат же заявила, что для исправления должно быть проведено отдельное заседание.

Обвинение считает, что была допущена досадная ошибка, которая, впрочем, не меняет суть дела.

На момент публикации новости Грымчак не арестован.

Во время заседания суда, Грымчак, в частности, заявил, что не причастен к взяточничеству и ранее отказывался от более крупных сум.

Как сообщал "Апостроф", Грымчак был задержан вечером 14 августа. Его подозревают в попытки получения обманным путем 510 тысяч долларов. Кроме Грымчака также был задержан его помощник.

Подробности о задержании читайте в материале "Апострофа".