Зеленский сделал заявление о будущем премьере

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не выбрал премьера, но сказал, что рассматривает двоих кандидатов.

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова главы государства во время приема по случаю Дня Независимости.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал лидер Украины.

Зеленский также подчеркнул, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике страны.

Как сообщал "Апостроф", на первом заседании нового состава Верховной Рады 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров сформируют позже.