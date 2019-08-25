Кто возглавит ГПУ вместо Луценка: в сети назвали имя главного претендента

Главным претендентом на должность главы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) вместо Юрия Луценко является Руслан Рябошапка.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

По их данным, президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

В то же время есть вероятность, что главой ГПУ будет нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский заявил, что еще не выбрал премьера, но сказал, что рассматривает двоих кандидатов. Он подчеркнул, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике страны.