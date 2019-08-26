Разваливает мир: в сети бурно отреагировали на скандал с Трампом на саммите G7

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из "Большой семерки", когда тема зашла о возвращении России в G7.

Как сообщает западная пресса, конфликт произошел вечером в субботу, 24 августа, во время ужина.

Источники отмечают, что американский лидер настаивал на том, что Россию следует вернуть в G7, но его идею поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Не поддержали инициативу Трампа премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - отмечает источник.

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