Сеть взорвалась фотожабами и шутками из-за отдыха Богдана в Сен-Тропе

В социальных сетях активно обсуждают поездку главы Офиса президента Украины Андрея Богдана на День Независимости на Лазурный берег во французский Сен-Тропе.

Так, украинские граждане пишут, что поездка топ-чиновника Украины пришлась не кстати.

В сети также опубликовали множество фотожаб на эту тему. Так, на одной из них изображено письмо Богдана про отставку, но теперь в нем говорится не о уходе с должности, а о просьбе отправиться в отпуск во Францию.

Также вместе с Богданом на иллюстрациях фигурирует и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан.