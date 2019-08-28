Элитная недвижимость в Киеве и Крыму: опубликованы фото бывших владений Богатыревой

Задержанная 27 августа экс-глава Минздрава времен Виктора Януковича Раиса Богатырева владела тремя квартирами в Киеве, апартаментами в Ялте, дачей в Конча-Заспе и двумя домами в окрестностях столицы.

Об этом сообщает "Obozrevatel".

В частности, на мужа Богатыревой оформлен дом в селе Подгорцы возле Конча-Заспы. Это имение расположено на четырех участках двух садовых обществ — "Арсеналец-6" и "Барвинок". На территории находится центральный трехэтажный дом, который огорожен забором выше человеческого роста.

Также есть дом охраны, вольер, бассейн, хозблок, садовый дом, барбекю, терраса, навес и теннисный корт.

Соседи Богатыревых говорят, что экс-министр здравоохранения в Подгорцах не жила, а поселила там сына Александра с семьей.

Еще одно имение Богатыревых находится тоже под Конча-Заспой, в селе Плюты. Оно оформлено на второго сына-близнеца Богатыревой, Игоря. В документации Государственной архитектурно-строительной инспекции имение прописано как индивидуальный жилой дом с гостевым домом, пристройкой, домом охраны и хозяйственной постройкой.

На самом деле индивидуальный жилой дом больше похож на средневековый замок. Это трехэтажное здание с пикообразной крышей трудно не заметить из любого уголка села Плюты. Замок расположен на островке, и одной стороной выходит на озеро. Имение Богатыревых имеет мощеную камнем огромную набережную, несколько причалов, а кроме гаражей для автомобилей, еще и эллинг для лодок.

На территории имеется сосновый бор, березовая роща, рядом — большой теннисный корт. Почти все здания в имении — двухэтажные.

Сама Богатырева жила на государственной даче в Конча-Заспе, которую ей выделили еще во времена президентства Виктора Ющенко. Это двухэтажный дворец с колоннадой на входе и бассейном на территории. За ним расположен двухэтажный гостевой дом.

Также экс-министр здравоохранения имеет ведомственную квартиру в престижном районе Киева — на Печерске. Как установили журналисты, Богатырева там не жила и не бывала.

Имущество Богатыревой было арестовано в 2015 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 27 августа, в аэропорте "Жуляны" (Киев) задержали экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича, Раису Богатыреву.