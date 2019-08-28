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Янукович пакует чемоданы: соцсети бурно обсуждают возвращение Богатыревой в Украину

среда, 28 августа 2019, 08:21
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Украинцы скептически отнеслись к задержанию Раисы Богатыревой, экс-министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича, которая прилетела в аэропорт "Жуляны" 27 августа.

В частности, в социальных сетях многие пишут, что возвращение Богатыревой, против которой ведется уголовное дело еще с 2014 года, может означать только то, что она достигла с правоохранительными органами определенных договоренностей и смогла получить гарантии того, что ее не станут преследовать.

Как известно, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в мае 2019 года в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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