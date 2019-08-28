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Как прошла встреча Зеленского со "слугами народа" в Киеве: всплыли интересные детали

среда, 28 августа 2019, 21:50
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" убеждал депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности.

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова депутата от партии "Слуга народа" Богдана Яременко.

"Не уверен, что президент может давить. Он убеждает. И делает это очень аргументировано. Напоминая программу нашей партии. Да, мы об этом (снятие неприкосновенности, - ред.) говорили. Президент еще раз призвал снять. Сомнения является не в том, чтобы не голосовать, а о последствиях. Принятие этого решения может создать возможность для нечестных правоохранителей влиять на депутатов", - рассказал Яременко.

По его словам, депутаты согласились завтра проголосовать за снятие неприкосновенности.

Представитель партии Александр Качура отметил, что президент привел пример ДТП с участием нардепа. Зеленский спросил, должен ли отвечать за такое происшествие народный избранник и, по словам Качуры, большинство согласились, что парламентарий должен понести наказание.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера.

Также ранее у Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов.

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