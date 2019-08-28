В Киеве началась встреча Зеленского со "слугами народа": первые подробности и фото

В среду, 28 августа, в Киеве проходит закрытое совещание с фракцией "Слуга народа", которую проводит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Украинская правда в Telegram.

"Алексей Гончарук, главный претендент на пост премьера, приехал на встречу депутатов "Слуги народа" с президентом в КВЦ "Парковый", - говорится в подписи к первому фото мероприятия.

Ранее стало известно, что депутатам поставлена задача "быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией".

Отмечается, что такие указания поступили потому что "должны быть приняты порядка 100 законов (помимо отмены неприкосновенности в первом чтении, - ред.), принят закон о большой реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка".

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера.

Также ранее у Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов.

Кроме того, вероятный состав нового Кабмина показали инфографикой.