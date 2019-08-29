На свежем видео с Путиным заметили странную женщину

Пользователи социальных сетей заметили интересную деталь с выставки авиации МАКС, которая прошла в Московской области. Здесь рядом с президентом России Владимиром Путиными и турецким лидером Реджепом Эрдоганом заметили странную женщину.

На ролике, опубликованном в сети, Путин и его турецкий гость покупают мороженное у продавщицы, которую, как утверждает пользователь Алекс Витаускас, видели здесь же два года назад, когда президент РФ покупал мороженное вместе с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

"Невероятно! Вы не поверите, но, оказывается, на авиасалоне МАКС Путин вместе с Эрдоганом, совершенно случайно, купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад вместе с Рогозиным.

Просто ради любопытства. А в каком она, интересно, звании?" - пишет он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на свежем фото Путина заметили интересную деталь.