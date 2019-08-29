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Скандальный отдых Богдана в Сен-Тропе: виновница праздника сделала заявление

четверг, 29 августа 2019, 08:23
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В сети раскрыли детали визита главы Офиса президента Украины Андрея Богдана во французский Сен-Тропе.

Как известно, чиновник был там на свадьбе юристов Анны Огренчук и Андрея Довбенко. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировала новоиспеченная супруга.

рузей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента. Среди гостей были наши друзья и коллеги, большинство из которых мы знаем более 10 лет, многие из них - хорошие юристы и крупные бизнесмены", - написала она.

По ее словам, также приглашения получили министр юстиции Павел Петренко и член ЦИК Наталья Бернацкая.

"Я хорошо понимаю важность работы журналистов и очень ценю роль свободных СМИ. Но также убеждена, что как частное лицо имею право на личную жизнь. Надеюсь, что наш праздник больше не будет раздражать околополитические круги и нашу семью не будут вовлекать в политические манипуляции", - добавила Огренчук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети продолжают смеяться с поездки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе.

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