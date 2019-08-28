С автоматом и не только: Зеленского, Богдана и их соратников высмеяли меткими фотожабами

В сети посмеялись над представителями нынешней власти Украины, в частности над лидером государства Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Фотожабы пользователи разместили в социальных сетях.

Многие из карикатур о Богдане связаны с его поездкой в Сен-Тропе (Франция). Снимок с похожим на Богдана мужчиной опубликовал в Facebook журналист Юрий Николов. На фотографии запечатлен мужчина, который положил голову на ноги женщины. Потом на это фото также сделали смешную фотожабу.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.

Как сообщал "Апостроф", бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу и медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.