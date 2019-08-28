Пикантный снимок Богдана во Франции высмеяли меткой фотожабой

В сети продолжают смеяться с поездки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе (Франция).
Фотожабу разместил в интернете журналист и блогер Алексей Голобуцкий.
Ранее снимок с похожим на Богдана мужчиной опубликовал в Facebook журналист Юрий Николов. На фотографии запечатлен мужчина, который положил голову на ноги женщины.
В сети посмеялись над фото и сделали свою версию - фотожабу.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.
Как сообщал "Апостроф", бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу и медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.