Пикантный снимок Богдана во Франции высмеяли меткой фотожабой

В сети продолжают смеяться с поездки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе (Франция).

Фотожабу разместил в интернете журналист и блогер Алексей Голобуцкий.

Ранее снимок с похожим на Богдана мужчиной опубликовал в Facebook журналист Юрий Николов. На фотографии запечатлен мужчина, который положил голову на ноги женщины.

В сети посмеялись над фото и сделали свою версию - фотожабу.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.

Как сообщал "Апостроф", бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу и медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.