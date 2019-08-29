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Супрун ушла в отставку: подробности и реакция сети

четверг, 29 августа 2019, 18:58
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Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Вместе с Супрун подали в отставку ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - добавила она.

Также Ульяна Супрун пожелала новым чиновникам изучать сферу своей деятельности. Менять то, что не работает, и продолжать работать над теми реформами, что уже в действии. Она добавила в свои пожелания, чтобы политики не забывали, что служат украинскому народу.

"Желаем успехов новым депутатам и командам, которые зайдут в министерства, в том числе - в Министерство здравоохранения Украины", - написала Супрун.

Тем временем пользователи сети отреагировали на увольнение Супрун.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал обращение к украинцам, заявив о своем уходе с должности.

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