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Трамп попал в новый скандал из-за заявления по G7: резонансные детали

среда, 28 августа 2019, 18:56
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Американский президент Дональд Трамп в очередной раз нарушил нормы американского общества, предложив свой курорт на Майами в качестве следующего места встречи G7 и пригласив туда Россию.

Об этом написало издание CNN.

В США разгорается скандал из-за решения Дональда Трампа принимать лидеров стран "Большой Семерки" в городе Дорал - там находится курорт, который фактически принадлежит президенту. По мнению журналистов, таким образом Трамп пытается подогреть интерес к себе среди своих основных избирателей, которым нравится его провокационное поведение. Таким образом Трамп надеется поднять свой рейтинг перед президентскими выборами 2020 года. Кроме того, он в очередной раз использует площадку международных мероприятий, чтобы рекламировать свою собственность.

Другая цель Трампа - наполнить свои карманы бюджетными средствами - их будут вливать в президентский курорт в рамках подготовки к саммиту, уверены журналисты. Председатель комитета по финансовым вопросам сенатор демократ Рон Вайден из штата Орегон заявил, что проведение саммита на Дорал станет "одним из самых ужасных примеров коррупции на посту президента". Сам глава Белого дома это мнение отрицает и заявляет, что наоборот - вкладывает личные средства в свою политическую деятельность. Приглашение других стран на саммит в США - это большое достижение, на которое удосужился решиться Трамп во время встречи G7, иронизируют журналисты. Однако, выбор Дорал является неоправданным. Саммит можно провести на курортах в Денвере, Хьюстоне или на Си-Айленде.

Последний раз США принимали G8 2012 года в Кэмп-Дэвиде и штате Мэриленд. Кстати, именно его российский президент Владимир Путин тогда отказался посетить, напоминают журналисты. Что касается лидера Кремля, то стремление Трампа вернуть его в международную политику уже набирает формы надоедливой привычки. Он потратил на это большую часть времени во французском Биаррице, говорил об этом публично и в частных беседах, пишут журналисты. Возможно, глава Белого дома просто хочет похвастаться перед Путиным своими доходами в Дорал, иронизируют авторы. Возможно, он хочет закрыться с ним один на один в комнате, как это часто делает. Возможно, рассматривает возвращение Путина как еще один удар по европейскому политическому истеблишменту, который Трамп часто критикует.

Но восстановление G8 через возвращение России нивелирует все достижения американских президентов от Франклина Рузвельта до Джорджа Буша-старшего, которые боролись с тоталитарными режимами в Европе. Вернуть Путина означает признать законность захвата украинских территорий, который перекроил границы Украины и всей Европы в эпоху после холодной войны.

Против возвращения российского лидера выступили и опрошенные журналистами американские политики. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что не хотел бы возвращения России. "Мне не нравится Владимир Путин. Мы не можем игнорировать Россию или перестать иметь с ними дело. Но должны смотреть на нее трезвым взглядом".

Сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Скамер заявил, что возвращение России будет "противоречить нашим ценностям. Мы четко покажем, что отрекаемся от своей ответственности ведущего демократического государства мира". Если уж так хочется восстановить "большую восьмерку", то лучше пригласить туда Индию - она больше этого заслуживает, пишут журналисты.

Подробнее об этом читайте в материалах "Апострофа": Уже не торт: почему Украину не должно волновать участие России в "Большой семерке" и Путин - домой: на чем сошлись мировые лидеры во время саммита G7.

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