Украина достигла секретных договоренностей по Донбассу: детали встречи в Берлине

В понедельник, 2 сентября, в Берлине прошла встреча в "нормандском формате", на которой Украина достигла договоренностей, которые пока не разглашаются.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который выступал на встрече в роли советника президента Владимира Зеленского, передает Укринформ.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал он, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция Франции на идею Зеленского по Донбассу, касающейся изменения "нормандского формата".