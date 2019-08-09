Появилась реакция Франции на идею Зеленского по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что вопрос изменения "нормандского формата" переговоров по Донбассу не стоит на повестке дня.

Об этом представитель ведомства заявил на брифинге.

В ответ на вопрос о возможности присоединения США к "нормандскому формату", о чем ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, представитель французского МИД отметил, что диалог и консультации с США поддерживаются через спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня", - заявил представитель МИД Франции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп прокомментировал запланированную встречу с Владимиром Зеленским.