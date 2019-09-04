Чего добиваются новые власти увольнением Кличко: озвучен четкий ответ

Увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации связано с тем, что новые власти хотят, чтобы глава КГГА подчинялся Офису президента.

Об этом "Апострофу" заявил источник.

"Кто бы ни был новым главой (КГГА, - "Апостроф"), он будет беспрекословно подчиняться Офису президента, чего там и добиваются", - сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение об увольнении Кличко было командным и дальнейшая судьба главы КГГА теперь зависит от президента Владимира Зеленского, который может подписать представление Кабмина в ближайшие дни.

Пока же, по словам чиновника, других кандидатов на должность главы КГГА в Кабмине нет.

Вместе с тем, по слухам, которые крутятся вокруг главы КГГА уже несколько недель, возглавить город может бывший руководитель телеканала "1+1" (который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко. Сам Ткаченко называет эту информацию слухами и никак не подтверждает обсуждение подобного сценария.

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