Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Решение было принято на заседании в среду, 4 сентября. Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко после заседания Кабмина сообщил журналистам, что решение было принято единогласно - ни один член правительства по этому вопросу не выступал и вопросов не задавал. Следующий шаг – указ президента Владимира Зеленского об увольнении Кличко. Законно ли такое кадровое решение и что за ним стоит - разбирался "Апостроф".

Хронология событий

Кличко был назначен на должность председателя КГГА пятым президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года.

10 июля 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко. Но заседания несколько раз переносили, и Кличко не уволили. Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабмин не будет рассматривать этот вопрос.

30 июля Богдан сообщил, что Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Он добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы. Богдан также заявил, что один из "смотрящих" за Киевом предложил ему разделить $40 млн из бюджета столицы и "не трогать" Кличко. Последний назвал брифинг главы ОПУ по ситуации в КГГА "байками из склепа".

Новый состав правительства проголосовал за уход Кличко единогласно. Во многом это связано с полным контролем Зеленского над Кабинетом министров.

Ответный удар Кличко

Виталий Кличко заявил, что по состоянию на вечер среды, 4 сентября, он не получил никаких документов, подтверждающих решение правительства. Он намерен обратиться в суд для обжалования решения как неконституционного.

"Сегодня правительство одобрило представление президенту об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление, - сказал Кличко на брифинге в Киеве. - О намерениях урезать полномочия избранного мэра Киева Офис Президента заявлял давно. В частности, особенно "быстрым" был его глава Андрей Богдан. Еще раз подчеркну, что происходит. Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления".

По словам мэра Киева, речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления.

По словам мэра Киева, речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления Фото: kiev.klichko.org

Кличко также напомнил, что 28 августа 51 народный депутат Украины обратился в Конституционный суд, чтобы тот еще раз объяснил нормы Конституции в части осуществления местного самоуправления в столице.

"Я имею все основания говорить, что это не просто так происходит. Это делается умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет руководить Киевом. Человека, которого не избирали киевляне", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в этом контексте есть основания говорить "о большой угрозе".

"Не секрет, что многие застройщики, люди, которые имеют бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти", - отметил мэр.

При этом Кличко заверил, что он лично "как мэр города не имеет никаких бизнес-интересов в Киеве".

Не исключено, что в случае окончательного увольнения, Кличко попытается создать параллельный исполнительный орган Киевского городского совета. В частности, в обращении 51 депутата в Конституционный суд упомянут вопрос о возможности создания "отделов, управлений и других исполнительных структур вне структуры Киевского городского совета". Поскольку полномочия КГГА определяются Киевсоветом, большинство в котором плюс-минус принадлежит партии "Удар-Солидарность", то уже Кличко сделает "свадебным генералом" назначенного Зеленским главу КГГА.

Кто кому перешел дорогу

Кличко заявил, что не имеет представления о том, почему не угодил действующему правительству.

"Этот вопрос не ко мне, а к тем, кто инициирует подобные решения", - заявил Кличко на брифинге, комментируя решение Кабмина.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук, говоря о мотивации увольнения мэра Киева, заявил, что очень уважает его как спортсмена и "человека, который сделал очень много для страны".

По словам Гончарука, была бы возможность, он уволил бы не Кличко, а того, у кого формальной должности нет, а рычаги влияния есть. "Но это сделать невозможно", - отметил премьер. При этом он не сомневается, что в Киеве продолжается коррупционная практика, и считает, что Кличко мог бы дать ей отпор, если б у него была сильная команда.

Гончарук считает, что Кличко мог бы дать отпор, если б у него была сильная команда Фото: kiev.klichko.org

"Если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который бы был способен сопротивляться всем группам влияния, то это бы очень хорошо отразилось на интересах киевлян. Лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным, хорошим, порядочным менеджером - это хорошая идея", - добавил он.

Гончарук подытожил, что решение об увольнении Кличко было командным и дальнейшая судьба главы КГГА теперь зависит от президента Владимира Зеленского, который может подписать представление Кабмина в ближайшие дни.

Пока же, по словам чиновника, других кандидатов на должность главы КГГА в Кабмине нет.

Вместе с тем, по слухам, которые крутятся вокруг главы КГГА уже несколько недель, возглавить город может бывший руководитель телеканала "1+1" (который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко. Сам Ткаченко называет эту информацию слухами и никак не подтверждает обсуждение подобного сценария.

Впрочем, окружение, близкое к мэру столицы, считает, что не имеет значения, кто будет вместо него. "Кто бы ни был новым главой, он будет беспрекословно подчиняться Офису президента, чего там и добиваются", - подытожил источник.

Законно ли подобное решение

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) должен возглавлять человек, который был избран городским главой (мэром). Это решение базировалось на действующем в то время законе о столице.

В 2010 году в закон были внесены так называемые "правки Януковича", согласно которым в тексте закона появилась приписка, что председатель Киевской городской государственной администрации назначается президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего главой КГГА назначили Александра Попова, тогда как мэром столицы был Леонид Черновецкий. В январе 2014 года и.о. городского головы Киева была Галина Герега, а главой КГГА при ней был регионал Владимир Макеенко.

В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Норма о невозможности разделения должностей есть и в статье 141 Конституции Украины, в которой говорится, что мэр должен возглавлять исполнительный орган горсовета. Также Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом о столице.