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Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении

среда, 04 сентября 2019, 17:22
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Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение Кабинета министров Украины об его увольнении.

Об этом городской голова сказал на брифинге в среду, 4 сентября, трансляция которого велась на его официальной странице в Facebook.

"Кличко могут освободить только киевляне, которые избирали меня на выборах городского головы. Я уверен, что действия, которые происходят, идут вразрез децентрализации и преобразованиям в столице", - уверен он.

По его словам, о намерениях урезать полномочия избранного мэра заявляли давно. По его мнению, "речь идет не лично о Кличко, а об уничтожении местного самоуправления".

"В 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого киевляне выбрали городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Аналогичная норма есть в статье 141 Конституции Украины. Действуя таким образом, у президента решили лишить права на выбор власти. Ведь власть назначают люди", – добавил мэр Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано важное письмо из офиса Зеленского, касающееся увольнения Кличко.

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