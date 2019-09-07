Вернем всех наших: Зеленский произнес речь перед освобожденными украинцами, видео

7 сентября в "Борисполе" встречали самолет с украинскими заключенными из России. Первым, кто пожал руку освобожденным, был президент Украины Владимир Зеленский.

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Во время обращения к присутствующим глава государства заверил, что данный обмен - это первый этап. Также он пообещал освободить всех пленных украинцев в России.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я как президент Украины и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности.

Дальше мы будем продвигаться к освобождению всех пленных, а также продвигаться до конца войны на Донбассе", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские моряки и другие заложники Кремля вернулись домой: опубликован список.