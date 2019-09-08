До Нового года - и все: Богдан взбудоражил сеть странным обращением к Зеленскому, видео

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан взбудоражил сеть странным обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах зафиксировано, как после возвращения украинских пленных из России Зеленский подходит к Богдану, пожимает ему руку, а тот смеясь говорит: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все".

Слова Богдана вызвали ажиотаж в сети - некоторые посчитали, что он имел в виду, что до этого времени будет полный обмен пленными, в том числе теми, которые удерживаются на оккупированных территориях; другие сочли это за сигнал, что в украинской власти возможны ротации.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото, как встречали украинских пленных в аэропорту под Киевом.

Также адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев.