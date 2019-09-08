RU  UA  EN

воскресенье, 8 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 сентября

10:00
Под Николаевом опасный преступник захватил заложницу: подробности жуткого ЧП и фото
09:47
Хабиб - Порье: полное видео боя за чемпионский пояс UFC
09:37
Как украинцы и россияне встречали своих пленных: появилось показательное видео
09:36
В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной на озере: фото
09:31
В России вспыхнул мощный пожар на границе с Украиной: опубликовано видео
09:07
Заходили в "мясорубку": украинский танкист рассказал о жестоких боях за ДАП
09:00
Иммунитет, витамины и омоложение: известный гинеколог назвала топ-5 мифов о женском здоровье
08:50
Попросил сигарету и умер: в Киеве произошло загадочное ЧП, фото и видео
08:27
На популярном российском курорте внезапно выпал снег: фото и видео
08:08
Пляжи еще не опустели: появилось интересное видео с курорта Кирилловка
08:03
Путин в день освобождения пленных отметился пикантным фото: в сети ажиотаж
07:43
Появилось фото украинского бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как украинцы и россияне встречали своих пленных: появилось показательное видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 09:37
переглянути новину українською

Журналисты показали, насколько отличается встреча после обмена пленными в Украине и в России.

Соответствующее видео в Facebook опубликовало издание Радио Свобода.

Так, на кадрах можно увидеть насколько тепло и со слезами на глазах встречали освобожденных пленных в Киеве и насколько холодно, практически по-сиротски в Москве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

"Показательно. Хотя и не удивляет. Половину этих россиян я видела в следственных изоляторах Мариуполя, Харькова, других городов. Все они плакались, что к ним годами не приходил даже российский консул", - прокомментировал кадры Ирина Геращенко.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото о том, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

Также адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных

Приятно, но тратить негде: почему идея Зеленского об изменениях в Конституцию лишена смысла

И снова лето: синоптики обрадовали погодой на выходные

Зеленский попал на "растяжку" Путина: Россия запустит мощную кампанию против Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: