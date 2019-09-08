Как украинцы и россияне встречали своих пленных: появилось показательное видео

Журналисты показали, насколько отличается встреча после обмена пленными в Украине и в России.

Соответствующее видео в Facebook опубликовало издание Радио Свобода.

Так, на кадрах можно увидеть насколько тепло и со слезами на глазах встречали освобожденных пленных в Киеве и насколько холодно, практически по-сиротски в Москве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

"Показательно. Хотя и не удивляет. Половину этих россиян я видела в следственных изоляторах Мариуполя, Харькова, других городов. Все они плакались, что к ним годами не приходил даже российский консул", - прокомментировал кадры Ирина Геращенко.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото о том, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

Также адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев.