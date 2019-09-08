Как Украине отразить газовый шантаж Путина: названы ключевые шаги

У России будет возможность зимой влиять на энергообеспечение Украины прекращением поставок угля и нефтепродуктов. Стало известно, как Украине противостоять этому влиянию.

Об этом говорится в материале Zn.ua.

"Необходимо уделить особое внимание киберзащите ОЭС и локальных распределительных энергосетей, а также противодиверсионным мероприятиям на Харьковщине и Полтавщине, газовые месторождения которых совокупно обеспечивают более 80% добычи отечественного газа. То же самое относится и к объектам атомной генерации, и ОЭС. Ну и, конечно же, подписанный в Варшаве 31 августа трехсторонний украино-польско-американский меморандум о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности следует закрепить контрактом и экспериментальной поставкой СПГ из США в ближайшие месяцы и в аккурат под Новый год. По истерике в российских СМИ видно, что это правильное направление, стратегически определенное, как только первый танкер с американским СПГ прибыл в Польшу в 2017 г. Его еще мало на европейском рынке, его еще нет в Украине, но американский СПГ — уже мощный фактор влияния. За первым танкером с американской нефтью, который прибыл летом этого года в Украину, должен последовать и первый метановоз с американским газом. Кстати, в 2018 г. добыча нефти в США выросла на 16%, а газа — на 12%. Глобальные рынки становятся все более насыщенными и конкурентными, чем мы должны воспользоваться, особенно в условиях, когда нам пытаются навязать возврат к старым схемам типа "Росукрэнерго", - пишет издание.

Кроме того, как указывают авторы, Украине не надо бояться ставить свои условия.

"Не надо тащиться в кильватере чужих хотелок. Зарубежные визиты не заменят домашней работы, которая должна быть выполнена, а страна подготовлена к жаркой зиме-2020. Никаких двусторонних переговоров с "Газпромом" не должно быть, пока не будет выплачено "Нафтогазу" 2,8 млрд долл. США по решению Стокгольмского арбитража. Только трехсторонний формат с участием Еврокомиссии и контракт на транзит на основе европейского энергетического законодательства", - указывается в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее был озвучен опасный план Путина для Украины.