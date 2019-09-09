Кто заплатил за интервью Зеленского на 100 дней у власти: документ

Так называемое интервью Владимира Зеленского к 100 дням президентства было снято за деньги студии "Квартал 95".

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос "Украинских новостей".

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью главы государства для фильма "100 дней президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в ответе ОПУ.

При этом там уверяют, что не владеют информацией "относительно стоимости изготовления указанной программы".

Как известно, вместо традиционного интервью для СМИ к 100 дней президентства украинцам показали фильм, в котором актер, игравший премьер-министра в сериале "Слуга народа", берет интервью у Зеленского.

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