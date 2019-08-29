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Похмеляется после Сен-Тропе: сети взорвало фото Богдана в Раде

четверг, 29 августа 2019, 14:24
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вновь оказался в центре внимания. Топ-чиновник "отметился" уже на первом заседании украинского парламента.

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На опубликованной в сети фотографии из зала Верховной Рады Богдан держит в руках граненный стакан с прозрачным содержимым и тянет его к аналогичному бокалу, который находится в руках председателя Конституционного суда Украины Натальи Шапталы.

"Богдана не отпускает после Сен-Тропе. Кстати, чокается он с председателем Конституционного суда. Ну, той, что законность роспуска парламента подтвердила", - подписан снимок в сообществе "Баба і кіт" в Facebook.

В комментариях люди шутят, что так Богдан похмеляется после скандальной поездки во французский Сен-Тропе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети раскрыли детали визита Богдана во французский Сен-Тропе.

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