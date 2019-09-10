Зеленский в Ровно удивил необычным кортежем и с юмором пригрозил бизнесменам: видео

В сети показали видео, на котором запечатлен кортеж президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область.

Ролик в сети опубликовала журналист Виктория Мамотюк.

В комментарии она удивилась тому, как скромно передвигается глава государства.

"Из всех президентов, впервые вижу такой кортеж - навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют, без мигалок, стражей порядка на дороге нет, менты не бегают с намыленными задницами - Владимир Зеленский едет в Острог", - пишет она.

К слову, сам Зеленский уже также отметился во время визита в Ровенскую область. Во время встречи со студентами в Остроге он резко высказался в адрес собственников незаконных АЗС.

"Прекратите это делать в ближайшие дни потому что за это будем... Мы будем не просто тщательно следить, а... Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, поэтому скажу так - будем тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - сказал он во время пресс-конференции.

Смотреть с 4:34.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский пояснил, что ездить на велосипеде на работу не может, поскольку ему угрожает опасность.