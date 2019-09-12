Зеленский назначил в руководство СБУ скандального силовика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах президента.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №681/2019.

После этого, уже следующим указом президент назначил Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Отметим, что Бухарев не единожды попадал в скандалы из-за своей неоднозначной биографии. В частности, речь идет о скандале из-за его медали ФСБ "За боевое содружество".

Также он отметился тем, что основал на своем округе бесплатный фестиваль с выступлениями "Квартала 95".

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии новых глав областных администраций, назначенных Зеленским.